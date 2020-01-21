21 Ocak 2020, Salı
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Samsun kazayı unutmadı
Giriş Tarihi: 21.01.2020
Samsunspor, 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasının 31'inci yıldönümünde anma töreni düzenledi. Kırmızı-beyazlı ekibi Malatya'ya taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonrasında teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile şoför Asım Özkan hayatını kaybetmişti.
Samsunspor, 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasının 31'inci yıldönümünde anma töreni düzenledi. Kırmızı-beyazlı ekibi Malatya'ya taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonrasında teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile şoför Asım Özkan hayatını kaybetmişti.
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