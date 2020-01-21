21 Ocak 2020, Salı

TFF 1. LİG

Samsun kazayı unutmadı

Samsun kazayı unutmadı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 21.01.2020

, 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasının 31'inci yıldönümünde anma töreni düzenledi. Kırmızı-beyazlı ekibi Malatya'ya taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonrasında teknik direktör , futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile şoför Asım Özkan hayatını kaybetmişti.

, 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasının 31'inci yıldönümünde anma töreni düzenledi. Kırmızı-beyazlı ekibi Malatya'ya taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonrasında teknik direktör , futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile şoför Asım Özkan hayatını kaybetmişti.

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