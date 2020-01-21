Demir'den gol şov!

TFF 1. Lig’de 18’inci haftanın kapanış maçında Adana Demir, deplasmanda Balıkesir’i Dibba (2), Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Aosman ve Volkan Şen’in golleriyle farklı yendi.

İlk yarının son haftalarında yakaladığı çıkışla Süper Lig hedefine göz kırpan Adana Demir, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Yeni transferleriyle güçlenen Mavi Şimşekler, deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspor'u Pa Dibba (2), Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Aosman ve Volkan'ın golleriyle 6-1 yenip puanını 27'ye yükseltti.



Adana Demirspor, Balıkesir'i deplasmanda yenerek ikinci sıradaki Erzurum ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.