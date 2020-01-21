21 Ocak 2020, Salı

TFF 1. LİG

Demir'den gol şov!

Demir'den gol şov!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 21.01.2020

1. Lig’de 18’inci haftanın kapanış maçında , deplasmanda Balıkesir’i Dibba (2), Hasan Kılıç, , Aosman ve Volkan Şen’in golleriyle farklı yendi.

İlk yarının son haftalarında yakaladığı çıkışla Süper Lig hedefine göz kırpan , ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Yeni transferleriyle güçlenen Mavi Şimşekler, deplasmanda karşılaştığı 'u Pa Dibba (2), Hasan Kılıç, , Aosman ve Volkan'ın golleriyle 6-1 yenip puanını 27'ye yükseltti.

, Balıkesir'i deplasmanda yenerek ikinci sıradaki Erzurum ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

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