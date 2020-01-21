Es-Es’in kurtuluş savaşı

Keçiören deplasmanında Onur Bayramoğlu'nun 88'deki golüyle altın değerinde bir 3 puan alan Es-Es, dipten kurtulma umutlarını sürdürdü. Kurtuluş savaşı verdiklerini belirten teknik direktör Mustafa Özer, "Devrim olacaksa bu Eskişehirspor'la başlamalıdır. Mücadelemiz Anadolu takımları için örnek olacaktır" dedi.

Keçiören deplasmanında Onur Bayramoğlu'nun 88'deki golüyle altın değerinde bir 3 puan alan Es-Es, dipten kurtulma umutlarını sürdürdü. Kurtuluş savaşı verdiklerini belirten teknik direktör Mustafa Özer, "Devrim olacaksa bu Eskişehirspor'la başlamalıdır. Mücadelemiz Anadolu takımları için örnek olacaktır" dedi.