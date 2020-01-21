21 Ocak 2020, Salı

TFF 1. LİG

Es-Es’in kurtuluş savaşı

Es-Es’in kurtuluş savaşı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Keçiören deplasmanında Onur Bayramoğlu'nun 88'deki golüyle altın değerinde bir 3 puan alan Es-Es, dipten kurtulma umutlarını sürdürdü. Kurtuluş savaşı verdiklerini belirten teknik direktör Mustafa Özer, "Devrim olacaksa bu 'la başlamalıdır. Mücadelemiz Anadolu takımları için örnek olacaktır" dedi.

Keçiören deplasmanında Onur Bayramoğlu'nun 88'deki golüyle altın değerinde bir 3 puan alan Es-Es, dipten kurtulma umutlarını sürdürdü. Kurtuluş savaşı verdiklerini belirten teknik direktör Mustafa Özer, "Devrim olacaksa bu 'la başlamalıdır. Mücadelemiz Anadolu takımları için örnek olacaktır" dedi.

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