22 Ocak 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Demir’den gövde gösterisi

Demir’den gövde gösterisi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Yaptığı takviyelerle güçlenen Güney ekibi Bal-Kes’i 6 golle mağlup etti.

1. Lig'de iki sezondur yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Adana Demirspor bu yıl karşılığını almak istiyor. Devre arasında başta olmak üzere takımı yine yıldızlarla donatan Güney temsilcisi müthiş bir başlangıç yaptı. 'u deplasmanda 6-1'lik skorla deviren ADS'de yeni transferlerden Dibba da mükemmel bir futbol sergiledi. 32 yaşındaki Gambiyalı forvet Adana Demirspor formasıyla çıktığı ilk maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. Nokta atışı transfer olduğunu kanıtladı. Bu arada Adana Demirspor'da transfer bitmedi. Son güne kadar takviyeler sürecek.

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