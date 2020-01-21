21 Ocak 2020, Salı

TFF 1. LİG

Timsah'ın iki avcısı!

Timsah'ın iki avcısı!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 21.01.2020

, 18 haftada bulduğu 27 golle, 1.'in "en skorer 2. takımı" unvanını elde ederken; bunların 10'una Kubilay ve Seleznov imza attı. 14 farklı futbolcunun tabelaya etki ettiği 'ta, Kubilay ve Seleznov 5'er gol attı. Özer, Emirhan, , ile Ali Akman da 2'şer golle bu ikiliyi takip ediyor.

, 18 haftada bulduğu 27 golle, 1.'in "en skorer 2. takımı" unvanını elde ederken; bunların 10'una Kubilay ve Seleznov imza attı. 14 farklı futbolcunun tabelaya etki ettiği 'ta, Kubilay ve Seleznov 5'er gol attı. Özer, Emirhan, , ile Ali Akman da 2'şer golle bu ikiliyi takip ediyor.

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