Timsah'ın iki avcısı!

Bursaspor, 18 haftada bulduğu 27 golle, 1.Lig'in "en skorer 2. takımı" unvanını elde ederken; bunların 10'una Kubilay ve Seleznov imza attı. 14 farklı futbolcunun tabelaya etki ettiği Timsah'ta, Kubilay ve Seleznov 5'er gol attı. Özer, Emirhan, Diarra, Recep ile Ali Akman da 2'şer golle bu ikiliyi takip ediyor.

Bursaspor, 18 haftada bulduğu 27 golle, 1.Lig'in "en skorer 2. takımı" unvanını elde ederken; bunların 10'una Kubilay ve Seleznov imza attı. 14 farklı futbolcunun tabelaya etki ettiği Timsah'ta, Kubilay ve Seleznov 5'er gol attı. Özer, Emirhan, Diarra, Recep ile Ali Akman da 2'şer golle bu ikiliyi takip ediyor.