19 Ocak 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Ümraniye son nefeste

Ümraniye son nefeste
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 19.01.2020

1. Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ümraniye, Altay'ı 1-0 mağlup etti. Ümraniye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi.

1. Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ümraniye, Altay'ı 1-0 mağlup etti. Ümraniye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi. 87'de sağ taraftan kullanılan kornerde Tarık topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi. Ümraniye, puanını 28'e yükseltti.

'GÜZEL BİR İVME YAKALADIK'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Zor bir maçı zor da olsa geçtik. Zaaflarımızı kapattığımızı düşünüyorum. Galip gelmek ve yukarıdaki ivmenin içinde olmak güzel" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Lidere çelme Lidere çelme
Yusuf Acer Erzurum’da Yusuf Acer Erzurum’da
Adana’da sessizlik Adana’da sessizlik
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör