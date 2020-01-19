19 Ocak 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Ümraniye son nefeste
Giriş Tarihi: 19.01.2020
TFF 1. Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ümraniye, Altay'ı 1-0 mağlup etti. Ümraniye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi.
TFF 1. Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ümraniye, Altay'ı 1-0 mağlup etti. Ümraniye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi. 87'de sağ taraftan kullanılan kornerde Tarık topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi. Ümraniye, puanını 28'e yükseltti.
'GÜZEL BİR İVME YAKALADIK'
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Zor bir maçı zor da olsa geçtik. Zaaflarımızı kapattığımızı düşünüyorum. Galip gelmek ve yukarıdaki ivmenin içinde olmak güzel" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...