Ümraniye son nefeste

TFF 1. Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ümraniye, Altay'ı 1-0 mağlup etti. Ümraniye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi.

TFF 1. Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ümraniye, Altay'ı 1-0 mağlup etti. Ümraniye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi. 87'de sağ taraftan kullanılan kornerde Tarık topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi. Ümraniye, puanını 28'e yükseltti.

'GÜZEL BİR İVME YAKALADIK'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Zor bir maçı zor da olsa geçtik. Zaaflarımızı kapattığımızı düşünüyorum. Galip gelmek ve yukarıdaki ivmenin içinde olmak güzel" dedi.