19 Ocak 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Adana’da sessizlik

Adana’da sessizlik
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Alt sıralardan kurtulmak isteyen , evinde Akhisarspor'la golsüz berabere kaldı. 9'da Cikalleshi'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen , evinde Akhisarspor'la golsüz berabere kaldı. 9'da Cikalleshi'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti. 68'de Akhisar'da Çekdar'ın şutu savunmaya çarpıp direğe takıldı. Gol sesi çıkmayınca, taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

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