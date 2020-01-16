16 Ocak 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Bursaspor şeytanın bacağını kırmak istiyor

Bursaspor şeytanın bacağını kırmak istiyor
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 16.01.2020

Sezonun ikinci yarısının ilk maçında evinde ’ü ağırlayacak olan , bu mücadeleyi kazanarak son 3 sezonluk süreçte başlangıçlarındaki olumsuz tabloyu değiştirmek istiyor.

TFF 1'inci Lig'in 18'inci haftasında , 19 Ocak Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 'ü ağırlayacak. Antalya kampı ve sonrasındaki süreçte bu önemli mücadele için kenetlenen Bursa temsilcisi, kazanarak son yıllardaki talihsizliğini de kırmak istiyor. Son 3 sezonluk dilimde başlangıçlarına bakıldığında Bursaspor'un ilk maçlarında galibiyet almakta zorlandığı görülürken, pek çok maç da puansız noktalandı.

Geçen sezon ikinci yarının ilk 6 haftasında galibiyet alamayan Bursaspor, bu mücadelelerin 3'ünü kaybederken, 3'ünde ise rakipleriyle puanları paylaştı. İkinci yarıdaki ilk galibiyetini 24'üncü haftada oynadığı maçta alan Bursa temsilcisi, önceki sezonda da benzer bir görüntü çizdi. 2018/18 sezonunun ikinci yarısında da ilk 6 maçını kazanamayan yeşil beyazlılar, bunların 4'ünü kaybederken; devre arası sonrası ilk galibiyetine yine 24'üncü haftada ulaştı. 2016/17 sezonunda da ilk 5 hafta kazanamayan Bursaspor, 23'üncü haftada ilk galibiyetini elde etti.

Bursaspor'da teknik heyet ve oyuncular ise, Fatih Karagümrük'ü incelerken bu mücadeleyi kazanarak, 3 sezonluk aranın ardından ikinci yarıya galibiyetle başlangıç yapmak istiyor.

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