19 Ocak 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Yusuf Acer Erzurum’da

Yusuf Acer Erzurum’da
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 19.01.2020

BB Erzurumspor, 'den Yusuf Acer'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

BB Erzurumspor, 'den Yusuf Acer'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Sezon başında Altınordu'dan Karadeniz ekibine gelen 22 yaşındaki defans oyuncusu, Süper Lig'in ilk yarısında hiç şans bulamamıştı. Yusuf Acer, sezon sonuna kadar Erzurum'da.
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