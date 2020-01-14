14 Ocak 2020, Salı

TFF 1. LİG

Altay'da 'Avcı' sesleri

Altay'da 'Avcı' sesleri
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Tatos’un yerini doldurmak için atağa kalkan İzmir ekibi, Kerim Avcı’yı (30) gündemine aldı. Bu arada Altay, Balıkesir’den Doğa İşeri’yi renklerine kattı.

Altay, yollarını ayırdığı Andreas Tatos'un yerini Kerim Avcı ile doldurmak için harekete geçti. Gaziantep'te forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Kerim'le temasa geçen siyah-beyazlılar, pazarlıklara başladı. Tecrübeli on numaranın teklife sıcak baktığı belirtildi. Gurbetçi futbolcu Türkiye'deki kariyerinde daha önce Erciyes, Altınordu, Balıkesir ve Sivas'ta oynadı. Öte yandan Altay, Balıkesir'den ayrılan sol bek Doğa İşeri'yle (27) 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

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