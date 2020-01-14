14 Ocak 2020, Salı

TFF 1. LİG

Dadaş Yusuf’u kaptı

Dadaş Yusuf’u kaptı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Erzurum, 'nin 22 yaşındaki sol beki Yusuf Acer'i 6 aylığına kiraladı. Altınordu'da yetişen genç oyuncu, sezon başında 120 bin euro'ya transfer olduğu Rize'de 2 maçta oynadı.

Erzurum, 'nin 22 yaşındaki sol beki Yusuf Acer'i 6 aylığına kiraladı. Altınordu'da yetişen genç oyuncu, sezon başında 120 bin euro'ya transfer olduğu Rize'de 2 maçta oynadı.

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