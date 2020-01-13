13 Ocak 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor coştu!

Bursaspor coştu!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Transfer döneminde ince eleyip sık dokuyan , takviyelerini Süper Lig'den yapmayı sürdürüyor. Serdar Özkan’ı alarak bombayı patlatan Timsah, Alanya’dan Tayfur Bingöl’ü de kadrosuna kattı. Sırada var.

İlk bombasını Antalyaspor'dan ayrılan Serdar Özkan'ı kadrosuna katarak patlatan yeşil-beyazlılar, ikinci transferini Alanyaspor'dan yaptı. Timsah, sağ kanat oyuncusu Tayfur Bingöl ile her konuda anlaştı. 27 yaşındaki futbolcu kısa sürede Bursa'ya gelecek. Son hedef ise Fenerbahçe'de şans bulamayan Mevlüt Erdinç. 32'lik santrfor için temaslara başlandı.

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