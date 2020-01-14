14 Ocak 2020, Salı
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Altınordu durmuyor
Giriş Tarihi: 14.01.2020
Altınordu, transferde Metehan Mimaroğlu ve Ali Yaşar'ın ardından üçüncü takviyeyi Balıkesir'den ayrılan Furkan Çil'le yapıyor. İzmir ekibinin, adı Menemen'le de anılan 26 yaşındaki ön liberoyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. 3 yıldır Balıkesir'de oynayan Furkan, bu yıl 14 maça çıktı.
Altınordu, transferde Metehan Mimaroğlu ve Ali Yaşar'ın ardından üçüncü takviyeyi Balıkesir'den ayrılan Furkan Çil'le yapıyor. İzmir ekibinin, adı Menemen'le de anılan 26 yaşındaki ön liberoyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. 3 yıldır Balıkesir'de oynayan Furkan, bu yıl 14 maça çıktı.
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