Mutlu Güler pazarlığı

Altınordu, Bolu'nun 22 yaşındaki sağ kanadı Mutlu Güler'e talip oldu. Yarenler, Mutlu için 500 bin TL istedi. İzmir ekibi ise bir miktar para ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 25 pay teklif etti. Pazarlıklar sürüyor.

Altınordu, Bolu'nun 22 yaşındaki sağ kanadı Mutlu Güler'e talip oldu. Yarenler, Mutlu için 500 bin TL istedi. İzmir ekibi ise bir miktar para ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 25 pay teklif etti. Pazarlıklar sürüyor.