13 Ocak 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Mutlu Güler pazarlığı

Mutlu Güler pazarlığı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Altınordu, Bolu'nun 22 yaşındaki sağ kanadı Mutlu Güler'e talip oldu. Yarenler, Mutlu için 500 bin TL istedi. İzmir ekibi ise bir miktar para ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 25 pay teklif etti. Pazarlıklar sürüyor.

Altınordu, Bolu'nun 22 yaşındaki sağ kanadı Mutlu Güler'e talip oldu. Yarenler, Mutlu için 500 bin TL istedi. İzmir ekibi ise bir miktar para ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 25 pay teklif etti. Pazarlıklar sürüyor.

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