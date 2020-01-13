13 Ocak 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Hatay’a yasak şoku

Hatay’a yasak şoku
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Lig lideri Hatayspor'da transfer yasağı şoku yaşanıyor. Bordo-beyazlıların eski teknik direktörü İlhan Palut, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye gitti. TFF de ödenene kadar Hatay'a transfer yasağı getirdi.

Lig lideri Hatayspor'da transfer yasağı şoku yaşanıyor. Bordo-beyazlıların eski teknik direktörü İlhan Palut, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye gitti. TFF de ödenene kadar Hatay'a transfer yasağı getirdi.

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