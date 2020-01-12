12 Ocak 2020, Pazar
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Emre Giresun’da
Giriş Tarihi: 12.01.2020
Giresunspor, Eskişehir’den ayrılan Milinkovic’ten sonra Emre Güral’ı da renklerine bağladı. Çotanaklar 3. transferini yaptı.
TFF 1. Lig'de play-off kalmayı hedefleyen Giresunspor üçüncü bombasını patlattı. Samsun'dan ayrılan İshak Doğan ve Eskişehir'den kopan Milinkovic'i kadrosuna katan Çotanaklar, yine Eskişehir'den Emre Güral ile anlaşmaya vardı. Bu sezon 13 maçta 5 gol, 2 asist yapan 30 yaşındaki yıldız santrfor, alacaklarına karşılık bonservisini aldı ve Es-Es'ten ayrıldı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.
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