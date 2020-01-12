12 Ocak 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Jorquera imzaladı

Jorquera imzaladı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Türkiye'de daha önce ve forması giyen Cristobal Jorquera, Karagümrük ile resmi sözleşme imzaladı.

Türkiye'de daha önce ve forması giyen Cristobal Jorquera, Karagümrük ile resmi sözleşme imzaladı. Son olarak ülkesinin Palestino takımında oynayan 31 yaşındaki Şilili orta saha formayı giydi.
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