12 Ocak 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Altay’da rota Eray

Altay’da rota Eray
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Altay, Akhisarspor'da gözden çıkarılan ön libero Eray Ataseven'e talip oldu. Bonservis konusu çözülmesi halinde 26 yaşındaki futbolcu İzmir ekibinin yolunu tutacak.

Altay, Akhisarspor'da gözden çıkarılan ön libero Eray Ataseven'e talip oldu. Bonservis konusu çözülmesi halinde 26 yaşındaki futbolcu İzmir ekibinin yolunu tutacak. Bu sezon sadece 3 maça çıkan Eray, skor üretemedi.
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