Altay’da rota Eray

Altay, Akhisarspor'da gözden çıkarılan ön libero Eray Ataseven'e talip oldu. Bonservis konusu çözülmesi halinde 26 yaşındaki futbolcu İzmir ekibinin yolunu tutacak.

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Altay, Akhisarspor'da gözden çıkarılan ön libero Eray Ataseven'e talip oldu. Bonservis konusu çözülmesi halinde 26 yaşındaki futbolcu İzmir ekibinin yolunu tutacak. Bu sezon sadece 3 maça çıkan Eray, skor üretemedi.