12 Ocak 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Adana Demir kaptı

Adana Demir kaptı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Balıkesir'den bonservisini alan , ile anlaştı. 27 yaşındaki sağ bek, bu sezon ligde 15 maça çıkıp, 1 gol atıp ve 1 asist yapmıştı.

Balıkesir'den bonservisini alan , ile anlaştı. 27 yaşındaki sağ bek, bu sezon ligde 15 maça çıkıp, 1 gol atıp ve 1 asist yapmıştı. Tecrübeli futbolcu Mardin, F.Bahçe Kayseri ve Buca'da oynamıştı.
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