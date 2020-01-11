11 Ocak 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Hatayspor Rahman Buğra Çağıran'ı kiraladı

Hatayspor Rahman Buğra Çağıran'ı kiraladı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 11.01.2020

1. Lig lideri , ekiplerinden 'un futbolcusu ’ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren , 'da forma giyen 25 yaşındaki 'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Gerçekleşen imza töreninde Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket ve Hatayspor Yöneticisi Aydın Toksöz hazır bulundu.

Transferle ilgili Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Rahman Buğra Çağıran ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalamıştır. Oyuncu aslen orta saha oyuncusu olup birçok mevkide görev yapabiliyor" ifadelerine yer verildi.

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