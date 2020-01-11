Hatayspor Rahman Buğra Çağıran'ı kiraladı
TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Rahman Buğra Çağıran’ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Hatayspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen 25 yaşındaki Rahman Buğra Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Gerçekleşen imza töreninde Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket ve Hatayspor Yöneticisi Aydın Toksöz hazır bulundu.
Transferle ilgili Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Rahman Buğra Çağıran ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalamıştır. Oyuncu aslen orta saha oyuncusu olup birçok mevkide görev yapabiliyor" ifadelerine yer verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...