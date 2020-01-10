10 Ocak 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Sissoko Erzurum’da

Sissoko Erzurum’da
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Erzurumspor, Eskişehirsporlu Ibrahim Sissoko ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, dün yeni takımının Antalya kampına katılıp arkadaşlarıyla tanıştı.

Erzurumspor, Eskişehirsporlu Ibrahim Sissoko ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, dün yeni takımının Antalya kampına katılıp arkadaşlarıyla tanıştı. 1.74 boyundaki Fildişili futbolcu, sezonun ilk yarısında Eskişehir'de 16 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Sissoko'nun sözleşmesi sezon sonu bitiyordu.

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