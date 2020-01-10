10 Ocak 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Altay’da 3. Nijeryalı Jabaar

Altay’da 3. Nijeryalı Jabaar
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.01.2020

1. Lig ekibi Altay, sezon başında anlaştığı Alhassan Adamu ve Antalya kampında denediği Paschal Okoli'nin ardından 17 yaşındaki sol kanat Ibraheem Jabaar'ı da denemeye alarak 3. Nijeryalı oyuncuyu takıma dahil etti.

1. Lig ekibi Altay, sezon başında anlaştığı Alhassan Adamu ve Antalya kampında denediği Paschal Okoli'nin ardından 17 yaşındaki sol kanat Ibraheem Jabaar'ı da denemeye alarak 3. Nijeryalı oyuncuyu takıma dahil etti.

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