Altay’da 3. Nijeryalı Jabaar

TFF 1. Lig ekibi Altay, sezon başında anlaştığı Alhassan Adamu ve Antalya kampında denediği Paschal Okoli'nin ardından 17 yaşındaki sol kanat Ibraheem Jabaar'ı da denemeye alarak 3. Nijeryalı oyuncuyu takıma dahil etti.

TFF 1. Lig ekibi Altay, sezon başında anlaştığı Alhassan Adamu ve Antalya kampında denediği Paschal Okoli'nin ardından 17 yaşındaki sol kanat Ibraheem Jabaar'ı da denemeye alarak 3. Nijeryalı oyuncuyu takıma dahil etti.