10 Ocak 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Milinkovic Menemen'in radarında

Milinkovic Menemen'in radarında
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.01.2020

1. 'de 2. yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Menemenspor, Eskişehirspor'la yollarını ayıran Milinkovic'e teklif götürdü.

1. 'de 2. yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Menemenspor, Eskişehirspor'la yollarını ayıran Milinkovic'e teklif götürdü. Orta sahada görev yapan 31 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlayan İzmir ekibi cevap beklerken, Sırp futbolcuyla 1. Lig'den birçok takımın ilgilendiği belirtildi.
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