10 Ocak 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Serdar tamam

Serdar tamam
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Başkanı Mestan, Antalyasporlu Serdar Özkan’la el sıkıştı. 33 yaşındaki oyuncunun kulübüyle de anlaşıldı. Serdar yakında Bursa’ya gelip resmi imzayı atacak

, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Antalyasor forması giyen Serdar Özkan ile anlaşma sağladı. Antalya ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kanat oyuncusu için Bursaspor Başkanı 'ın bizzat görüşmeler yaparak tecrübeli futbolcu ile el sıkıştığı öğrenildi. Mestan'ın ile de bonservis konusunda anlaşma sağladığı ancak ne kadarlık bir ücret ödeneceği ise belirsiz.

YASİN ÖZTEKİN DE SIRADA

Serdar'ın alacaklarına karşılık bonservisini aldığı da ileri sürülüyor. Oyuncunun yakın zamanda Bursa'ya gelerek resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Serdar Özkan bu sezon Antalyaspor forması ile 13 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Mestan'ın Antalya'da, Göztepeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le de pazarlık masasına oturduğu ve oyuncunun cevabının beklendiği bildirildi. 33 yaşındaki gurbetçinin sözleşmesi de sezon sonu bitiyor.

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