Serdar tamam
Bursaspor Başkanı Mestan, Antalyasporlu Serdar Özkan’la el sıkıştı. 33 yaşındaki oyuncunun kulübüyle de anlaşıldı. Serdar yakında Bursa’ya gelip resmi imzayı atacak
Bursaspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Antalyasor forması giyen Serdar Özkan ile anlaşma sağladı. Antalya ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kanat oyuncusu için Bursaspor Başkanı Mesut Mestan'ın bizzat görüşmeler yaparak tecrübeli futbolcu ile el sıkıştığı öğrenildi. Mestan'ın Antalyaspor ile de bonservis konusunda anlaşma sağladığı ancak ne kadarlık bir ücret ödeneceği ise belirsiz.
YASİN ÖZTEKİN DE SIRADA
Serdar'ın alacaklarına karşılık bonservisini aldığı da ileri sürülüyor. Oyuncunun yakın zamanda Bursa'ya gelerek resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Serdar Özkan bu sezon Antalyaspor forması ile 13 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Mestan'ın Antalya'da, Göztepeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le de pazarlık masasına oturduğu ve oyuncunun cevabının beklendiği bildirildi. 33 yaşındaki gurbetçinin sözleşmesi de sezon sonu bitiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...