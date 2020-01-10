10 Ocak 2020, Cuma
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Şengezer Demir’de
Giriş Tarihi: 10.01.2020
Adana Demir, Başakşehir’de şans bulamayan 23 yaşındaki file bekçisi Muhammed ile el sıkıştı.
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor kaleye takviye yaptı. Güney ekibi, Medipol Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer'le prensip anlaşmasına vardı.Yaz transfer döneminde Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olan 23 yaşındaki kaleci İstanbul ekibinde sezonun ilk yarısında forma şansı bulamamıştı. Adana Demirspor'un kısa süre içinde Muhammed'i şehre getirip resmi sözleşme imzalatacağı bildirildi. Genç file bekçisinin 3 yıllık imza atacağı da gelen haberler arasında.
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