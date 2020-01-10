10 Ocak 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Metehan Altınordu’da

Metehan Altınordu’da
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.01.2020

1. ekibi , TFF 3. Lig'de Osmaniyespor forması giyen Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.

1. ekibi , TFF 3. Lig'de Osmaniyespor forması giyen Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna dahil etti. Yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sol kanatla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı, oyuncunun Antalya kampına katıldığı belirtildi. Metehan yeni takımında başarılı olmak istediğini söyledi.

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