10 Ocak 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Hatayspor’dan Popov’a kanca

Hatayspor’dan Popov’a kanca
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.01.2020

1. 'in lideri , Kasımpaşa'nın sağ beki Strahil Popov ile ilgileniyor. 29 yaşındaki Bulgar futbolcuyla yapılan görüşmelerde önemli aşama katedildiği öğrenildi.

1. 'in lideri , Kasımpaşa'nın sağ beki Strahil Popov ile ilgileniyor. 29 yaşındaki Bulgar futbolcuyla yapılan görüşmelerde önemli aşama katedildiği öğrenildi. Sağ açık ön libero mevkiinde de forma giyebilen Strahil Popov'un da Hatayspor'a sıcak baktığı gelen haberler arasında. Popov bu sezon 14 maçta oynadı.

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