Hatayspor’dan Popov’a kanca

1. Lig'in lideri Hatayspor, Kasımpaşa'nın sağ beki Strahil Popov ile ilgileniyor. 29 yaşındaki Bulgar futbolcuyla yapılan görüşmelerde önemli aşama katedildiği öğrenildi.

1. Lig'in lideri Hatayspor, Kasımpaşa'nın sağ beki Strahil Popov ile ilgileniyor. 29 yaşındaki Bulgar futbolcuyla yapılan görüşmelerde önemli aşama katedildiği öğrenildi. Sağ açık ön libero mevkiinde de forma giyebilen Strahil Popov'un da Hatayspor'a sıcak baktığı gelen haberler arasında. Popov bu sezon 14 maçta oynadı.