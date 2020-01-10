"Ligde kalacağız"

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 6 puanla 18'inci ve son sırada tamamlayan Eskişehirspor'un hocası Mustafa Özer, zoru başararak, ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Özer, "Kader birliği yapacağız. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk" diye konuştu.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 6 puanla 18'inci ve son sırada tamamlayan Eskişehirspor'un hocası Mustafa Özer, zoru başararak, ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Özer, "Kader birliği yapacağız. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk" diye konuştu.