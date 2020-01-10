10 Ocak 2020, Cuma

TFF 1. LİG

"Ligde kalacağız"

Ligde kalacağız
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.01.2020

1. Lig'de ilk yarıyı 6 puanla 18'inci ve son sırada tamamlayan 'un hocası Mustafa Özer, zoru başararak, ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Özer, " birliği yapacağız. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk" diye konuştu.

1. Lig'de ilk yarıyı 6 puanla 18'inci ve son sırada tamamlayan 'un hocası Mustafa Özer, zoru başararak, ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Özer, " birliği yapacağız. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Serdar tamam Serdar tamam
Milinkovic Menemen'in radarında Milinkovic Menemen'in radarında
Sissoko Erzurum’da Sissoko Erzurum’da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör