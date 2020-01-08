Bolu coştu!
Kırmızı-beyazlılar, Panamalı eldiven Orlando Mosquera (25) ve Beninli stoper Moise Adilehou (24) ile anlaşma sağladı. İki isimle de bu hafta imzaların atılması bekleniyor.
İkinci yarıda güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Boluspor, transferde hız kesmiyor. Şu ana kadar dört ismi renklerine bağlayan Yarenler, iki oyuncuyu daha bitiriyor. Kırmızı-beyazlılar, Panamalı file bekçisi Orlando Mosquera ve Beninli stoper Moise Adilehou ile prensipte anlaşma sağladı. Kısa süre içinde imza atması beklenen ikili, Boluspor'un devre arası kampına katılacak.
PORTO'YA GİTMİŞTİ
Kariyerine ülkesinde başlayan 25 yaşındaki eldiven Mosquera, San Miguelito ve Tauro kulüplerinde forma giydi. Panama milli takımını kadar yükselen başarılı eldiven, Gold Cup 2019'da kadroda olmasına rağmen henüz milli formayı giyemedi. Son olarak Yunanistan'da Levadiakos forması giyen 24 yaşındaki Beninli stoper Adilehou ise daha önce Porto U19 takımında görev yapmıştı.
24 yaşında 1.94 boyundaki Moise'nin bonservisi elinde bulunuyor.
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