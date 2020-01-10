10 Ocak 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Es-Es Stadı kullanım dışı

Es-Es Stadı kullanım dışı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Eskişehir Stadı'nın kullanımına ara verildi. Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, stadyum çatısının çelik aksamında bir takım aksaklıklar tespit edildiği belirtildi.

Eskişehir Stadı'nın kullanımına ara verildi. Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, stadyum çatısının çelik aksamında bir takım aksaklıklar tespit edildiği belirtildi. Çalışmaların tamamlanınca stadyum yeniden kullanıma açılacağı duyuruldu. Buna ilişkin teknik çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Serdar tamam Serdar tamam
Milinkovic Menemen'in radarında Milinkovic Menemen'in radarında
Sissoko Erzurum’da Sissoko Erzurum’da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör