Es-Es Stadı kullanım dışı

Eskişehir Stadı'nın kullanımına ara verildi. Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, stadyum çatısının çelik aksamında bir takım aksaklıklar tespit edildiği belirtildi.

Eskişehir Stadı'nın kullanımına ara verildi. Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, stadyum çatısının çelik aksamında bir takım aksaklıklar tespit edildiği belirtildi. Çalışmaların tamamlanınca stadyum yeniden kullanıma açılacağı duyuruldu. Buna ilişkin teknik çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.