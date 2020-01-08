08 Ocak 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Tuzla’da çifte imza

Tuzla’da çifte imza
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor, transfere devam ediyor. Mavi-beyazlılar, Sarıyer forması giyen stoper Özgür Çelik (34) ve Erzurum'un gurbetçi orta sahası Tunay Deniz'e (25) imza attırdı.

Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor, transfere devam ediyor. Mavi-beyazlılar, Sarıyer forması giyen stoper Özgür Çelik (34) ve Erzurum'un gurbetçi orta sahası Tunay Deniz'e (25) imza attırdı.

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