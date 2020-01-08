08 Ocak 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Çotanak'tan taarruz!

Çotanak'tan taarruz!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Son olarak İshak Doğan'a imza attıran Giresunspor, birçok isme teklif götürüyor. Yeşil-beyazlı ekibin listesinde , Marko Milinkovic, Tayfur Bingöl ve Recep Aydın gibi isimlerin olduğu öğrenildi. Çotanak, 'nun raporuyla bu listeden en az iki ismi bitirecek.

Son olarak İshak Doğan'a imza attıran Giresunspor, birçok isme teklif götürüyor. Yeşil-beyazlı ekibin listesinde , Marko Milinkovic, Tayfur Bingöl ve Recep Aydın gibi isimlerin olduğu öğrenildi. Çotanak, 'nun raporuyla bu listeden en az iki ismi bitirecek.

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