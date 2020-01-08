Çotanak'tan taarruz!

Son olarak İshak Doğan'a imza attıran Giresunspor, birçok isme teklif götürüyor. Yeşil-beyazlı ekibin listesinde Recep Niyaz, Marko Milinkovic, Tayfur Bingöl ve Recep Aydın gibi isimlerin olduğu öğrenildi. Çotanak, Hakan Kutlu'nun raporuyla bu listeden en az iki ismi bitirecek.

Son olarak İshak Doğan'a imza attıran Giresunspor, birçok isme teklif götürüyor. Yeşil-beyazlı ekibin listesinde Recep Niyaz, Marko Milinkovic, Tayfur Bingöl ve Recep Aydın gibi isimlerin olduğu öğrenildi. Çotanak, Hakan Kutlu'nun raporuyla bu listeden en az iki ismi bitirecek.