08 Ocak 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

BAL’dan Menemen’e

BAL’dan Menemen’e
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 08.01.2020

İlk yarının sürpriz ekibi Menemen, Görelespor'dan Ömer Şahbaş'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. BAL'dan transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, stoper ve orta sahada görev yapıyor. Öte yandan İzmir ekibi, stoper Domgjoni'yle (22) el sıkıştı.

İlk yarının sürpriz ekibi Menemen, Görelespor'dan Ömer Şahbaş'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. BAL'dan transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, stoper ve orta sahada görev yapıyor. Öte yandan İzmir ekibi, stoper Domgjoni'yle (22) el sıkıştı.

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