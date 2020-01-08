08 Ocak 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

‘Klopp’la benziyoruz’

‘Klopp’la benziyoruz’
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Altay Ali Tandoğan, ile benzer yönleri olduğunu belirtti. Tandoğan, "Onun belgesellerini izlediğimde düşünce yapımız ve oyuncularla ilişkilerimiz birbirine çok benziyor. O noktalara gelmem için çok çalışmalıyım" dedi.

Altay Ali Tandoğan, ile benzer yönleri olduğunu belirtti. Tandoğan, "Onun belgesellerini izlediğimde düşünce yapımız ve oyuncularla ilişkilerimiz birbirine çok benziyor. O noktalara gelmem için çok çalışmalıyım" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Bolu coştu! Bolu coştu!
Egehan Boğa’da Egehan Boğa’da
Bokila Keçi’de Bokila Keçi’de
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör