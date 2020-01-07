07 Ocak 2020, Salı
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Mehmet Özcan vefasını gösterdi
Giriş Tarihi: 07.01.2020
Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, transferde kulübün menfaatlerini düşündüğünü söyledi.
Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, transferde kulübün menfaatlerini düşündüğünü söyledi. Sezon başında şartların uymadığını belirten 21 yaşındaki orta saha, "Kulübümüzün şartları doğrultusunda gerekirse gitmeye hazırım. Amacım her zaman büyük liglerde oynamak. Şartlar uyarsa ve kulüp de uygun görürse giderim" dedi.
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