07 Ocak 2020, Salı

TFF 1. LİG

Mehmet Özcan vefasını gösterdi

Mehmet Özcan vefasını gösterdi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 07.01.2020

'un genç oyuncusu , transferde kulübün menfaatlerini düşündüğünü söyledi.

'un genç oyuncusu , transferde kulübün menfaatlerini düşündüğünü söyledi. Sezon başında şartların uymadığını belirten 21 yaşındaki orta saha, "Kulübümüzün şartları doğrultusunda gerekirse gitmeye hazırım. Amacım her zaman büyük liglerde oynamak. Şartlar uyarsa ve kulüp de uygun görürse giderim" dedi.

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