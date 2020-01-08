08 Ocak 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Egehan Boğa’da

Egehan Boğa’da
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 08.01.2020

, Altınordu'dan Egehan Gök'le (19) anlaştı. Boğalar, bonservis ödemeyecek fakat genç orta saha başka kulübe giderse gelirin yarısı İzmir ekibine verilecek. Egehan ilk yarıda 4 maça çıktı.

, Altınordu'dan Egehan Gök'le (19) anlaştı. Boğalar, bonservis ödemeyecek fakat genç orta saha başka kulübe giderse gelirin yarısı İzmir ekibine verilecek. Egehan ilk yarıda 4 maça çıktı.

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