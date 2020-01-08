08 Ocak 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Bokila Keçi’de

Bokila Keçi’de
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 08.01.2020

, 'dan Jeremy Bokila ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki Demokratik Kongolu forvetle 1.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Bokila, ilk yarıda 7 maçta 2 golle oynadı.

, 'dan Jeremy Bokila ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki Demokratik Kongolu forvetle 1.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Bokila, ilk yarıda 7 maçta 2 golle oynadı.

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