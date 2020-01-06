Erkan Sözeri: İpi göğüsleyeceğiz
Erzurumspor’u şampiyon yapacağını söyleyen Erkan Sözeri, “İlk yarıyı ikinci sırada tamamladık. En büyük amacımız Süper Lig’e şampiyon dönmek” dedi.
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımın başına geçtiğinde 13. sırada olduklarını ve 13 maçta 2. basamağa yükseldiklerini hatırlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, "26 puan yaptık ve ortalama 2 puan hedefimizi tutturduk, bu bizim amacımızdı. İkinci yarıda da hedefimiz bu olacak. Ortalama 2 puan bizi şampiyon yapıyor. Şu anda lig bitse bir üst ligdeyiz. En büyük amacımız bunu devam ettirmek" yorumunu yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı ağırlamaktan keyif alacaklarını aktaran Sözeri, transferler hakkında, "Takımın karakterine, performansına uyan ve olumlu katkı verecek birkaç oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz" dedi. Sözeri, gitmek isteyen oyuncuların takımda kalmayacağını da bildirdi.
RAHMAN BİTTİ
BB Erzurumspor, Yeni Malatya'dan Rahman Buğra Çağıran ile anlaştı. Oyuncunun kısa sürede takımın kampına katılması bekleniyor. 25 yaşındaki orta saha bu sezon 9 maçta forma giydi.
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