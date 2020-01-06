Tütüneker: 2-3 takviye istiyoruz

Uğur Tütüneker, “Erkan Zengin ve Hasan Kılıç’ı aldık. 2-3 transfer daha bekliyoruz” dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. İkinci yarı için takviyeler yaptıklarını ve yeni transferler için de görüşmelerde bulunduklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Devre arası takviyeleri çok zor oluyor. Erkan Zengin ve Osmanlıspor'dan Hasan'la anlaşmaya vardık. 2-3 takviye daha yapabilirsek yapacağız. Bununla ilgili de uğraşıyoruz. Bu transferleri de ancak tamamlandıkları zaman söyleyebiliriz. İlgilendiğimiz isimler var" diye konuştu. Tütüneker ikinci yarının zor geçeceğini belirterek, "Bizim de buna hazır olmamız lazım. 8-10 bin kişi önünde oynayan bir takımız. Buna karşılık vermeliyiz" dedi. Tütüneker Erkan Zengin'in takımın kalibresini yukarı çekecek seviyede bi futbolcu olduğunu belirtirken, "Erkan'dan katkı alacağız" diye konuştu.