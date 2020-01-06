06 Ocak 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

"Bambaşka bir Bolu olacak"

Bambaşka bir Bolu olacak
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "İkinci yarıda bambaşka bir Boluspor takımı olacak" dedi. İki hazırlık maçı yapacaklarını belirten Özköylü, "Tarihleri 8 Ocak ve 12 Ocak olarak planladık. Takımları kısa sürede seçeceğiz" dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "İkinci yarıda bambaşka bir Boluspor takımı olacak" dedi. İki hazırlık maçı yapacaklarını belirten Özköylü, "Tarihleri 8 Ocak ve 12 Ocak olarak planladık. Takımları kısa sürede seçeceğiz" yourumunu yaptı.
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