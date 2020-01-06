06 Ocak 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Es-Es Belek’te iki maç yapacak

Es-Es Belek’te iki maç yapacak
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 06.01.2020

, ligin ikinci yarısının kamp hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Mustafa Özer yönetiminde çalışan Es-Es 12 Ocak'a kadar Belek'te kalacak.

, ligin ikinci yarısının kamp hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Mustafa Özer yönetiminde çalışan Es-Es 12 Ocak'a kadar Belek'te kalacak. Kırmızı-siyahlılar Karagümrük ve Hansa Rostock takımı ile hazırlık maçı yapacak.
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