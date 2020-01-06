06 Ocak 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Burak Kapacak: "Süper lig takımıyız"

Burak Kapacak: Süper lig takımıyız
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Burak Kapacak: Biz Süper Lig takımıyız. Takımca inançlıyız, bu yıl çıkacağız. Ali Akman: ’dan çıkış yok. Hocamızla Süper Lig’e döneceğiz.

'un gelecek vadeden isimleri Burak Kapacak ile Ali Akman taraftarlara şampiyonluk mesajları verdi. Burak Kapacak kendisini ilk 'nın sağ bekte denediğini aktarırken, savunma zafiyeti yaşadığı için kanat bölgesine geçtiğini aktardı. Bekteki stilini Arsenalli Bellerin'e benzettiğini söyleyen 20 yaşındaki isim, sağ açıkta ise Quaresma'yı örnek aldığını aktardı. Bursaspor'un Süper Lig takımı olduğunu söyleyen Kapacak, "Bu yıl çıkmak istiyoruz, tüm takımın inancı da bu yönde. İnşallah da biz çıkacağız. Galibiyetle başlayıp, bunu sürdürmek istiyoruz" dedi.

HAYALİM PREMIER LİG

Timsah'ın 17 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, "30 puan topladık ama 3'ü cezayla silindi. Şu anda en tepede olmak isterdik. Bunu telafi edeceğiz. Hedefimiz şampiyon olmak ve bu yolda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 'dan çıkmak zor. İbrahim hocayla Süper Lig'e döneceğiz" dedi. gibi 'de boy göstermek istediğini aktaran Akman, "Dünyanın en iyi ligi Premier Lig. Cenk abi gibi Premier Lig'de oynamak en büyük hayalim. Ama tabii ki İspanya, Fransa gibi ligler de çok iyi. Oraları da oynamak isterim. 'ı örnek alıyorum" diye konuştu.

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