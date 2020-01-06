Erkan Zengin: 26 yıllık hasret bu sene bitecek

Karagümrük'ten ayrılıp Adana Demir'e geçen Erkan Zengin çok büyük bir camiaya geldiğini söyledi.

Karagümrük'ten ayrılıp Adana Demir'e geçen Erkan Zengin çok büyük bir camiaya geldiğini söyledi. 34 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlar 26 yıldır gelecek şampiyonluğu bekliyor. Takımımız çok iyi. Futbolcular çok zeki, hocamız, kadro ve başkanımız inanılmaz bir grup olmuş. Bu takım şampiyon olacaktır" dedi.