06 Ocak 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Erkan Zengin: 26 yıllık hasret bu sene bitecek

Erkan Zengin: 26 yıllık hasret bu sene bitecek
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Karagümrük'ten ayrılıp 'e geçen çok büyük bir camiaya geldiğini söyledi.

Karagümrük'ten ayrılıp 'e geçen çok büyük bir camiaya geldiğini söyledi. 34 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlar 26 yıldır gelecek şampiyonluğu bekliyor. Takımımız çok iyi. Futbolcular çok zeki, hocamız, kadro ve başkanımız inanılmaz bir grup olmuş. Bu takım şampiyon olacaktır" dedi.

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