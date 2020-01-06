06 Ocak 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bolu ve İstanbul Issah’a talip oldu

Bolu ve İstanbul Issah’a talip oldu
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 06.01.2020

 yıldızlarını teker teker kaybediyor... Marko Milinkoviç'in ayrıldığı, Sekidika'nın satışının gündemde olduğu Es-Es'te bir yol ayrımı da Kamal Issah'da yaşanacak.

yıldızlarını teker teker kaybediyor... Marko Milinkoviç'in ayrıldığı, Sekidika'nın satışının gündemde olduğu Es-Es'te bir yol ayrımı da Kamal Issah'da yaşanacak. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna İstanbulspor ile talip oldu. İki kulübün transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ganalı futbolcu ligin ilk yarısında biri kupada olmak üzere 17 maça çıktı. Issah 2016'da G.Birliği forması ile ilk kez Türkiye'ye adım atmıştı.

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