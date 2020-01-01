Ömer Erdoğan Karagümrük’te

Giray Bulak'la yollarını ayıran Fatih Karagümrük, teknik direktörlük koltuğunu Ömer Erdoğan'a emanet ediyor. Futbol bıraktıktan sonra Eskişehir ve Bursa'da antrenörlük yapan 42 yaşındaki isim, kariyerinde ilk kez teknik adamlık deneyimi yaşayacak.

Giray Bulak'la yollarını ayıran Fatih Karagümrük, teknik direktörlük koltuğunu Ömer Erdoğan'a emanet ediyor. Futbol bıraktıktan sonra Eskişehir ve Bursa'da antrenörlük yapan 42 yaşındaki isim, kariyerinde ilk kez teknik adamlık deneyimi yaşayacak. Erdoğan, ilk maçında ise şampiyonluk yaşadığı Bursaspor'a rakip olacak.



KISA... KISA... KISA...

İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi. 5 yıllık imza atan Tekke, İstanbulspor'da Haziran 2018 ile Mart 2019 arasında da görev yapmıştı.



Bursa'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, Antalya'da yapılacak kampa 3 ismi götürmüyor. Latovlevici, İgor ve Musa Araz'dan kulüp bulması istendi.



Manisa FK, Giresunspor'un sol beki Orhan Aktaş'ı (25) kadrosuna kattı. Yeşilbeyazlılar böylece Sertaç Çam ve Mehmet Çınar'dan sonra 3. imzasını attırdı.