31 Aralık 2019, Salı

TFF 1. LİG

Fatih Tekke resmen İstabulspor'da

Fatih Tekke resmen İstabulspor'da
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 Giriş Tarihi: 31.12.2019

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük görevine Fatih Tekke’yi getirdiğini resmen açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni teknik direktörünü buldu. Sarı-siyahlılar, Fatih Tekke ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. İstanbul ekibi, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyururken, "Hoş geldin Fatih Tekke" ifadelerine yer verildi.

Deneyimli çalıştırıcının, geçtiğimiz sezon görev aldığı son takım da İstanbulspor'du.

İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı ve yeniden Fatih Tekke ile anlaşma sağladı..

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