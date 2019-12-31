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Glumac artık Ümraniyeli
Giriş Tarihi: 31.12.2019
TFF 1. Lig’de ilk yarıyı play-off hattının dışında 7. sırada bitiren Ümraniyespor, ilk transfer bombasını patlattı. Kırmızı- beyazlılar, Balıkesirspor’dan ayrılan Tomislav Glumac’ı kadrosuna kattı. 1.5 yıllık imza atan Hırvat stoperin transferi, ‘Tomislav Glumac artık Ümraniyeli!” ifadesiyle duyuruldu. 2015 yılında Balıkesirspor’a imza atan 28 yaşındaki savunmacı, istikrarlı oyunuyla dikkat çekti. 138 karşılaşmaya çıkan Glumac, 5 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı play-off hattının dışında 7. sırada bitiren Ümraniyespor, ilk transfer bombasını patlattı. Kırmızı- beyazlılar, Balıkesirspor'dan ayrılan Tomislav Glumac'ı kadrosuna kattı. 1.5 yıllık imza atan Hırvat stoperin transferi, 'Tomislav Glumac artık Ümraniyeli!" ifadesiyle duyuruldu. 2015 yılında Balıkesirspor'a imza atan 28 yaşındaki savunmacı, istikrarlı oyunuyla dikkat çekti. 138 karşılaşmaya çıkan Glumac, 5 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.
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