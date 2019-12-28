28 Aralık 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Fatih Karagümrük'te Giray Bulak dönemi sona erdi

Karagümrük'te Giray Bulak dönemi bitti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 28.12.2019

TFF 1'inci Lig ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi, 17 hafta sonunda 23 puanla 10. sırada bulunuyor.

'ün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın ile karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür eder, başarılar dileriz."

25 Kasım'da göreve gelen Giray Bulak yönetiminde Fatih Karagümrük 7 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alırken, sahadan 5 kez de mağlup ayrıldı.

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