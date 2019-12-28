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Fatih Karagümrük'te Giray Bulak dönemi sona erdi
Giriş Tarihi: 28.12.2019
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi, 17 hafta sonunda 23 puanla 10. sırada bulunuyor.
Fatih Karagümrük'ün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Sayın Giray Bulak ile karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür eder, başarılar dileriz."
25 Kasım'da göreve gelen Giray Bulak yönetiminde Fatih Karagümrük 7 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alırken, sahadan 5 kez de mağlup ayrıldı.
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