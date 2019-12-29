29 Aralık 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu

Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 29.12.2019

'de mücadele eden ve ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran , son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u çalıştıran ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz ay göreve gelen ve çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan tecrübeli teknik direktör ile yollarını ayırmıştı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Karagümrük'ün tecrübeli teknik adam ile görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edildi.

Gaziantep BB, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Tokatspor, Göztepe ve Bucaspor'u da çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam, 2016 yılında Menemen Belediyespor'u şampiyon yaparak 'e çıkardıktan sonra son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u çalıştırmıştı.

Karagümrük'te Giray Bulak dönemi bitti haberin devamı

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