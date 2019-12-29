Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu
TFF 1. Lig'de mücadele eden ve Giray Bulak ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fatih Karagümrük, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u çalıştıran Suat Kaya ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
İstanbul ekibi, geçtiğimiz ay göreve gelen ve çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan tecrübeli teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırmıştı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Karagümrük'ün tecrübeli teknik adam Suat Kaya ile görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edildi.
Gaziantep BB, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Tokatspor, Göztepe ve Bucaspor'u da çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam, 2016 yılında Menemen Belediyespor'u şampiyon yaparak TFF 1. Lig'e çıkardıktan sonra son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u çalıştırmıştı.
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