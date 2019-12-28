28 Aralık 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Altay’da hedef kaleci Tolgahan
Giriş Tarihi: 28.12.2019
TFF 1. Lig'de son 2 maçı kazanarak çıkışa geçen Altay, transferde kaleci Tolgahan Acar'la ilgileniyor.
TFF 1. Lig'de son 2 maçı kazanarak çıkışa geçen Altay, transferde kaleci Tolgahan Acar'la ilgileniyor. İzmir ekibi, Denizli'de forma şansı bulamayan 33 yaşındaki eldivene teklif sunmaya hazırlanıyor. Tolgahan, bu sezon sadece 4 kupa maçında oynadı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı